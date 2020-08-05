Политика

15:59 05.08.2020

Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян – Лукашенко

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Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что Минск намерен сотрудничать с РФ и Украиной по вопросу задержанных россиян в рамках заключенных международных договоров.

"Владимир Зеленский (президент Украины - ИФ) затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", - говорится в сообщении пресс-службы главы Белорусского государства по итогам телефонного разговора двух президентов.

По информации пресс-службы, речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Ранее офис президента Украины сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко высказал надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий в Донбассе будут переданы Украине.

Теги: #рф #лукашенко #боевики #беларусь #украина
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