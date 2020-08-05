Политика

15:59 05.08.2020

Зеленский и его офис намерены выделить личные средства на сооружение памятника космонавту Каденюку к середине ноября

2 мин читать
Зеленский и его офис намерены выделить личные средства на сооружение памятника космонавту Каденюку к середине ноября

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к созданию памятника первому космонавту независимой Украины, Герою Украины Леониду Каденюку и внесет для сооружения монумента к дате его полета в космос 19 ноября личные средства.

"Через два года после смерти астронавта на его могиле до сих пор нет обустроенного памятника. По мнению главы государства, это недопустимо", - сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook в среду.

Зеленский отметил, что никто из политиков самого высокого уровня не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца.

28 января, в день рождения Каденюка, Зеленский поручил правительству решить вопрос финансирования мемориала. Имеющийся в действующем законодательстве механизм является достаточно сложным и забюрократизированны, а значит, может затянуть процесс создания памятника за государственный счет на несколько лет.

Президент считает, что такой путь не подходит. "Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства", - заявил глава государства.

Архитектурный проект монумента существует давно. Семья Каденюка разработала его самостоятельно. "Он выражает уважение Леониду Константиновичу как отцу и патриоту своей страны. Для сбора средств на установку памятника семья также создала собственную общественную организацию и благотворительный фонд", - отмечается в сообщении.

В ОП подчеркнули, что Зеленский совместно с сотрудниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и будет способствовать организации установки монумента.

Открытие памятника запланировано на 19 ноября - дату, когда Леонид Каденюк совершил полет на шаттле "Колумбия".

Кроме того, готовится серия государственных инициатив по увековечению памяти выдающегося украинского астронавта. Сейчас разрабатывается концепция проекта чествования его памяти, над созданием которой совместно работают Офис президента с Министерством культуры и информационной политики. Ее воплощение в жизнь запланировано к 70-летию Каденюка.

Теги: #зеленский #памятник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:37 05.08.2020
Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

12:34 05.08.2020
Советник Зеленского считает нецелесообразным отказ от набсоветов в госкомпаниях, предлагает упорядочить ряд вопросов и не сводить все к теме зарплат

Советник Зеленского считает нецелесообразным отказ от набсоветов в госкомпаниях, предлагает упорядочить ряд вопросов и не сводить все к теме зарплат

22:18 04.08.2020
Зеленский шокирован новостями о взрывах в Бейруте

Зеленский шокирован новостями о взрывах в Бейруте

15:30 03.08.2020
Главный раввин Украины высоко оценил инициативу Зеленского предоставить государственный статус еврейским религиозным праздникам

Главный раввин Украины высоко оценил инициативу Зеленского предоставить государственный статус еврейским религиозным праздникам

14:41 03.08.2020
Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

14:12 03.08.2020
Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

14:11 03.08.2020
Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

12:29 02.08.2020
Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил ВСУ

Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил ВСУ

09:37 02.08.2020
Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил ВСУ

Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил ВСУ

18:15 31.07.2020
Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса и уже в сентябре Кабмину может быть представлена дорожная карта – Резников

Кравчук не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"

Если кто-то будет давать рекомендации или указания ВАКС, мы об этом заявим публично – глава суда

Вопрос членства Украины в НАТО может быть вынесен на всеукраинский референдум

ПОСЛЕДНЕЕ

Фокин определится с возможным вхождением в ТКГ до конца недели - пресс-секретарь Ермака

Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян – Лукашенко

Кабмин утвердил требовани к таможенным декларациям отдельных типов

Кабмин поддержал ратификацию протокола о воздушном сообщении между Украиной и Катаром

Кабмин согласовал назначение Мищенко на главу Кировоградской ОГА

Власть готовится к использованию админресурса на выборах, считают в КИУ

Кабмин сменил и.о. директора госпредприятия "Артемсоль"

Кабмин назначил замглавы Пенсионного фонда Украины директора одного из его департаментов

Кабмин утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027гг

Кулеба обсудил с главой МИД Ирана следующий раунд переговоров о компенсациях по сбитому самолету

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА