Кабмин поддержал ратификацию протокола о воздушном сообщении между Украиной и Катаром

Кабинет министров Украины одобрил проект закона Украины о ратификации протокола между правительствами Украины и Катара о внесении изменений и дополнений в соглашение между государствами о воздушном сообщении, а также соответствующий проект распоряжения о подаче этого протокола на ратификацию Верховной Радой.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

"После ратификации протокола и вступления в силу мы сможем устранить ограничения по количеству рейсов, вместимости и типу воздушных судов, пунктов на территориях обеих стран при осуществлении регулярного воздушного сообщения", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Криклия.

Кроме того, Кабмин также поддержал проект закона о ратификации соглашения между правительствами Украины и Черногории о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов и соответствующий проект распоряжения о подаче этого протокола на ратификацию Верховной Радой.

Отмечается, что данное соглашение определяет условия осуществления международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов между территориями Украины и Черногории, транзитом через их территории и в/из третьих государств на основе соответствующих разрешений, выдаваемых уполномоченными органами обеих стран, и перевозок, которые освобождены от таких разрешений.