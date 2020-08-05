Политика

14:41 05.08.2020

Кабмин сменил и.о. директора госпредприятия "Артемсоль"

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Кабмин сменил и.о. директора госпредприятия "Артемсоль"

Кабинет министров согласовал назначение Павла Бойчука на должность и.о. директора государственного соледобывающего государственного предприятия "Артемсоль".

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

До этого должность и.о. директора "Артемсоль" занимал Вадим Фиоктистов.

ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Его производственные мощности расположены в Соледаре (Донецкая обл.). Экспортирует продукцию в 15 стран мира.

"Артемсоль" в 2019 году сократило чистую прибыль в шесть раз по сравнению с 2018 годом – до 23,17 млн грн, его чистый доход от реализации продукции снизился на 5,1% - до 1,66 млрд грн.

По итогам января-июня 2020 года "Артемсоль" получило 14,38 млн грн чистого убытка против 15,24 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2019 года. Чистый доход снизился в 1,7 раза – до 487,03 млн грн.

Теги: #артемсоль #кадры #кабмин
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