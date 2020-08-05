Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александр Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера, сообщается на официальном сайте главы украинского государства в среду.

В ходе телефонного розговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал он.

Главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Кроме того, стороны уделили внимание вопросам подготовки к Третьему форума регионов Украины и Беларуси осенью текущего года.

Зеленский выразил личную благодарность Лукашенко за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения. "Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил глава государства.

Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции Covid-19 на территории обоих государств.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 29 августа ночью под Минском 32 бойца частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных, поскольку многие из них участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне противника. 31 июля МИД Беларуси передал Киеву список задержанных.

Офис генпрокурора сообщил, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). Как пояснили агентству в Офисе генпрокурора, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора.

30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает задержанных в Беларуси гражданами Украины. На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных в Украину, поскольку половина обвиняемых является гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России".