Политика

14:37 05.08.2020

Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

2 мин читать
Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александр Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера, сообщается на официальном сайте главы украинского государства в среду.

В ходе телефонного розговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал он.

Главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Кроме того, стороны уделили внимание вопросам подготовки к Третьему форума регионов Украины и Беларуси осенью текущего года.

Зеленский выразил личную благодарность Лукашенко за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения. "Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил глава государства.

Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции Covid-19 на территории обоих государств.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 29 августа ночью под Минском 32 бойца частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных, поскольку многие из них участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне противника. 31 июля МИД Беларуси передал Киеву список задержанных.

Офис генпрокурора сообщил, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). Как пояснили агентству в Офисе генпрокурора, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора.

30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает задержанных в Беларуси гражданами Украины. На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных в Украину, поскольку половина обвиняемых является гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России".

Теги: #рф #лукашенко #боевики #зеленский #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 05.08.2020
Российские наемники нарушили режим "тишины" под Торецком на Донбассе

Российские наемники нарушили режим "тишины" под Торецком на Донбассе

12:34 05.08.2020
Советник Зеленского считает нецелесообразным отказ от набсоветов в госкомпаниях, предлагает упорядочить ряд вопросов и не сводить все к теме зарплат

Советник Зеленского считает нецелесообразным отказ от набсоветов в госкомпаниях, предлагает упорядочить ряд вопросов и не сводить все к теме зарплат

11:36 05.08.2020
Россия вытесняет Украинскую Церковь из временно оккупированного Крыма – представительство президента в АРК

Россия вытесняет Украинскую Церковь из временно оккупированного Крыма – представительство президента в АРК

22:18 04.08.2020
Зеленский шокирован новостями о взрывах в Бейруте

Зеленский шокирован новостями о взрывах в Бейруте

18:16 04.08.2020
С начала суток на Донбассе зафиксировано 3 обстрела со стороны российских наемников

С начала суток на Донбассе зафиксировано 3 обстрела со стороны российских наемников

14:56 04.08.2020
Еще один отряд боевиков переброшен на юг Беларуси, заявляет Лукашенко

Еще один отряд боевиков переброшен на юг Беларуси, заявляет Лукашенко

14:49 04.08.2020
Лукашенко поручил к 2025 году создать новую инфраструктуру поставок в Беларусь нефти и газа

Лукашенко поручил к 2025 году создать новую инфраструктуру поставок в Беларусь нефти и газа

14:08 04.08.2020
Задержанные россияне дали показания, что были направлены специально в Беларусь - Лукашенко

Задержанные россияне дали показания, что были направлены специально в Беларусь - Лукашенко

09:45 04.08.2020
В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента

В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента

16:51 03.08.2020
Заявления об увеличении Москвой поставок оружия в ОРДЛО свидетельствуют о прямой вооруженной агрессии и поддержке терроризма на госуровне

Заявления об увеличении Москвой поставок оружия в ОРДЛО свидетельствуют о прямой вооруженной агрессии и поддержке терроризма на госуровне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса и уже в сентябре Кабмину может быть представлена дорожная карта – Резников

Кравчук не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"

Если кто-то будет давать рекомендации или указания ВАКС, мы об этом заявим публично – глава суда

Вопрос членства Украины в НАТО может быть вынесен на всеукраинский референдум

Стефанчук допустил вынесение вопроса об особом статусе ОРДЛО на референдум

ПОСЛЕДНЕЕ

Власть готовится к использованию админресурса на выборах, считают в КИУ

Кабмин сменил и.о. директора госпредприятия "Артемсоль"

Кабмин назначил замглавы Пенсионного фонда Украины директора одного из его департаментов

Кабмин утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027гг

Кулеба обсудил с главой МИД Ирана следующий раунд переговоров о компенсациях по сбитому самолету

Законопроект о локализации не будет применяться к странам ВТО и ЕС в случае его принятия в текущей редакции, допускают в Офисе вице-премьера по евроинтеграции

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса и уже в сентябре Кабмину может быть представлена дорожная карта – Резников

Кравчук считает важным вопрос разведения сил сторон на Донбассе, но к нему должна быть готова другая сторона

Кравчук не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"

Около 3 тыс. правоохранителей прошли тренинги по работе с нарушениями избирательного процесса - ОПОРА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА