Советник Зеленского не считает целесообразным пока отказываться от набсоветов в госкомпаниях, предлагает не сводить все к теме зарплат

Украине сейчас целесообразно отказываться от института наблюдательных советов в государственных компаниях, но необходимо упорядочить ряд вопросов, связанных с их деятельностью и оплатой труда членов этих набсоветов, считает советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Можно ли отказаться сейчас от набсоветов, введя прямое управление Кабмина и полностью их "украинизировать"? Да, можно. Но будет ли это целесообразно сейчас? Нет, не будет. Кабмин далеко, а набсовет рядом. Кабмин перегружен текучкой, а набсовет может жить "судьбой компании". Возможности расширения обязанностей Кабмина ограничены, а набсоветы, да еще и за такие деньги, можно "заставить" показывать "чудеса эффективности", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Устенко отметил, что реформа корпоративного управления должна ликвидировать точки напряжения в госкомпаниях, и усилия должны быть сосредоточены на этом, а не на производном вопросе о том, сколько платить членам набсоветов, что является, по его мнению, примитивизацией дискуссии и второстепенным вопросом.

"Запрос на социальную справедливость на фоне текущего экономического кризиса абсолютно логично выхватывает именно то, что лежит на поверхности. Здесь четко есть две экстремально противоположные позиции: либо установить компенсацию членов набсоветов на уровне средней по экономике, либо выплачивать компенсацию на том уровне, который есть в наиболее развитых странах для суперквалифицированного персонала. Для того чтобы компенсировать "неудобства", которые возникают при нахождении на этих должностях", - указал он.

При этом советник президента считает очевидным, что если зарплата, которая предлагается члену набсовета госкомпании будет меньше той альтернативы, которую он может для себя найти на рынке, то он просто не примет предложение, поэтому как минимум она должна соответствовать рынку и "чесать всех под одну гребенку" неправильно.

"Поэтому не стоит удивляться и дифференциации в зарплатах членов набсоветов. Но стоит серьезно удивиться тому, что ее уровень иногда оказывается абсолютно одинаковым у нескольких членов набсовета одного и того же предприятия, а отличие определяется наличием другого гражданства. Желание получать больше – совершенно закономерное желание для любого "продавца своего труда", даже если он член набсовета украинской государственной компании, но четкие прописанные рамки и критерии при найме на работу не дадут сделать тех значительных перекосов, которые существуют в оплатах труда сегодняшних наблюдательных советов", - подчеркнул он.

Устенко считает, что отбор в набсоветы госкомпаний должен быть транспарентным и формализованным с точки зрения четких критериев отбора, и во главе этих критериев не может быть наличие иностранного паспорта. "Тем более, если речь идет о возможном конфликте интересов, когда интересы своей собственной страны могут оказаться, при определенном стечении обстоятельств, гораздо более важными, чем интересы страны временного пребывания. Опыт и образование – важны, но это уже давно не те параметры, которые присутствуют только у экспатов", - добавил он.

Советник главы государства также убежден, что госкомпании, находящиеся в руках украинских налогоплательщиков, обязаны обеспечивать абсолютную открытость своих финансовых потоков и принимаемых решений для своих законных акционеров – граждан Украины, а открытость, правда и проактивная коммуникационная политика снимут массу вопросов и подозрений.