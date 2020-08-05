Законопроект о локализации не будет применяться к странам ВТО и ЕС в случае его принятия в текущей редакции, допускают в Офисе вице-премьера по евроинтеграции

В Офисе вице-премьер–министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины допускают, что законопроекта о локализации в случае его принятия в текущей редакции не будет применяться к странам Всемирной торговой организации (ВТО) и Европейского союза (ЕС).

"В текущей редакции законопроект №3739 противоречит международным обязательствам Украины. Поэтому имеем предположение, что соответствующий законопроект (даже в случае его принятия) не будет применяться к странам ВТО и ЕС, поскольку международные обязательства предусматривают другие условия работы в сфере госзакупок", - говорится в ответе пресс-службы вице-премьер-министра по евроинтеграции на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что применение ограничительных или других мероприятий, которые изменяют условия или обязательства, взятые на себя Украиной, без соблюдения предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС процедур, создают очевидные предпосылки для ослабления диалога с Евросоюзом по применению преимуществ в рамках реализации Соглашения об ассоциации в других сферах и продолжение предоставления Украине дополнительных торговых преференций со стороны ЕС

Также в Офисе евроинтеграции надеются, что инициатива в том формате, каком она содержится в законопроекте №3739, не окажет негативного влияния на саммит Украина-ЕС, который состоится при участии президента Украины, в частности относительно дальнейшем движении Украины к интеграции во внутренний рынок ЕС, подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, дальнейшее движение в направлении "промышленного" и "энергетического" безвизов.

"Поиск лучших форматов поддержки украинского производителя через применение неценовых критериев в государственных закупках, таких как местная составляющая производства на территории Украины, должно быть предметом консультаций между Украиной и ЕС, а также другими торговыми партнерами. Такой диалог следует проводить как можно более широким кругом, с привлечением народных депутатов, международных партнеров, экспертов и, прежде всего, бизнеса, включая экспортеров", - подчеркивают в Правительственном офисе.

Кроме того, в ответе на запрос отмечается, что одним из важных факторов, который следует учитывать при создании преференциальных режимов для национального производителя - это возможности доступа украинских производителей на внешние рынки, которые открываются благодаря участию Украины в ряде международных соглашений.

Среди прочего, в ответе на запрос указано, что перед голосованием в парламенте соответствующий законопроект не поступал на экспертизу в Правительственный офис по евроинтеграции.

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 24 июня 2020 года. Его соавторами выступили в основном нардепы фракции "Слуга народа", в том числе Дмитрий Кисилевский, Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа, а также главы депутатских фракций и групп, парламентских комитетов, члены комитета экономического развития и других депутатов - всего 37 чел.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас направил в адрес премьер-министра Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.

Позже Шмыгадь заявил, что законопроект о локализации в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также заверил международных партеров в том, что украинское законодательство, в частности, проголосованный в первом чтении законопроект о локализации, будет соответствовать Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.