Политика

11:36 05.08.2020

Россия вытесняет Украинскую Церковь из временно оккупированного Крыма – представительство президента в АРК

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Россия вытесняет Украинскую Церковь из временно оккупированного Крыма – представительство президента в АРК

Верховный суд РФ отказался пересматривать решение оккупационных "судов" на территории Крыма о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из Кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе, сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Российская Федерация в очередной раз совершает действия по уничтожению очагов украинской культуры в Крыму, преследуя украинскую религиозную общину", - говорится в сообщении на странице Представительства в Facebook.

Адвокат Сергей Заяц напомнил, что решение о выселении из храма крымские суды приняли еще летом 2019 года. "Одновременно власти РФ пытаются снести часовню в Евпатории. За неделю до этого архиепископ Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню… По сути это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму", - сообщил он.

В Представительстве отмечают, что совместно с Министерством иностранных дел, Министерством культуры и информационной политики, прокуратурой АР Крым и в дальнейшем будут принимать все возможные меры по защите граждан, оказавшихся в оккупации.

"Представительство осуждает очередные нарушения государства-оккупанта Российской Федерации против Крымской епархии ПЦУ и ее верующих. Решение суда, направленное на выселение епархии с Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова. Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской Церкви, важного центра единения украинцы. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты Украинской Церкви", - заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Теги: #крым #рф #церковь #пцу
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