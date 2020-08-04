Кравчук считает важным вопрос разведения сил сторон на Донбассе, но к нему должна быть готова другая сторона

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук считает необходимым работать над разведением сил вдоль всей линии разграничения на Донбассе, но пока отмечает серьезные трудности в реализации этой задачи и необходимость готовности к этому другой стороны.

"Как человек, который знает, сколько сил там стоит и на той стороне, и на нашей стороне, могу сказать твердо, что для разведения на всей территории, где нужно полностью отвести силы, чтобы внезапно кто-то не спровоцировал, за три, четыре, пять дней этот вопрос не будет решен. Я хочу сказать, что этот вопрос сейчас находится на первом месте в повестке дня, как добиться тех договоренностей, которые приняты. Другой вопрос, что уже есть попытки подвергнуть ревизии, есть сомнения кое у кого, но сомнения - это не проблема. Не нужно их бояться, главное - действовать постоянно, системно", - сказал Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

Глава украинской делегации в ТКГ указал, что для решения этой задачи необходима готовность не только Украины, но и противоположной стороны.

"Потому что это - движение навстречу. Я не знаю пока намерений той стороны", - указал Кравчук.