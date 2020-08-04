Политика

15:48 04.08.2020

Около 3 тыс. правоохранителей прошли тренинги по работе с нарушениями избирательного процесса - ОПОРА

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Роль и поведение правоохранительной системы часто является индикаторами демократичности выборов, а её действия или бездеятельность могут иметь не менее серьёзное влияние на конечный результат кампании, чем интенсивность агитации. Речь об этом идёт в аналитическом материале «Сотрудничество с полицией: на пути к законности выборов», опубликованной на сайте Гражданской сети ОПОРА.

«Диалог общественности с полицией необходимо начинать выстраивать ещё задолго до выборов, чтобы правоохранители чётко понимали свою роль и ожидания от них. С 2014 года ОПОРА работает по вопросу улучшения избирательного законодательства и взаимодействует с правоохранительной системой, проводит тренинги и обучает алгоритмам действий по нарушениям на выборах», - говорится в публикации.

Перед двумя избирательными кампаниями в 2019 году ОПОРА подготовила тренеров и разработала учебные материалы для патрульной полиции, которая должны была выезжать на вызовы и для следователей, которые должны были собирать доказательную базу.

«Наши тренеры во время парламентских и президентских выборов объездили все области Украины, обучая полицейских. Эти тренинги стали эффективной платформой для разъяснения избирательных процессов, обсуждения конкретных примеров нарушений на выборах, с которыми столкнулись правоохранители в предыдущие годы и отработки действий полиции во время фиксирования правонарушений. Всего мы обучили около 3000 сотрудников полиции превенции и следователей», - подчёркивают в организации.

ОПОРА также организовала Школу избирательных комиссаров на базе Львовского государственного университета внутренних дел. В этом вузе для студентов 3-го курса юридического факультета и правоохранителей, которые проходят повышение квалификации, организован учебный курс «Избирательные нарушения в деятельности Национальной полиции Украины».

Организация также обнародовала свои рекомендации для налаживания связи с правоохранительными органами в ходе избирательного процесса.

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