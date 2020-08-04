Политика

15:12 04.08.2020

Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом – Кличко

2 мин читать
Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал работу интерактивной системы, с помощью которой может контролировать происходящие в городе процессы, не выходя из рабочего кабинета.

На своей странице в соцсети Facebook Кличко обнародовал видео о том, как "умные" технологии помогают ему в управлении столицей.

"Система Smart Сity, которую Киев ввел несколько лет назад, сделала муниципальное управление более эффективным и прозрачным, а жителям города предоставила много удобных сервисов. Я убежден, что Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом. И мы все для этого делаем", - отметил мэр столицы.

"Центр управления полетом - можно так назвать. Контроль разных сфер города: транспорт, собственность, бюджет, камеры наблюдения, медицинские учреждения. Все это можно увидеть на экране в режиме реального времени. Например, доходы и расходы из бюджета. Или как происходит электронная запись к врачам. Мы также видим мониторинг обращений по линии "15-51". Из этого кабинета, из офиса, я могу проконтролировать немало процессов, происходящих в городе", — поделился городской голова Киева.

По его словам, каждая единица коммунального общественного транспорта и спецтехники оборудована GPS-трекерами. И в режиме онлайн можно отслеживать, где эта техника находится, какую задачу выполняет.

Кроме того, к системе подключены почти 10 тыс. камер видеонаблюдения, установленных в рамках проекта "Безопасная столица". С их помощью, подчеркнул Кличко, уже удалось раскрыть немало преступлений в городе.

Теги: #киев #кличко #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:18 04.08.2020
Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом – Кличко

Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом – Кличко

13:13 04.08.2020
Выражать оптимизм по поводу будущей вакцины против COVID-19 еще рано - бельгийский иммунолог

Выражать оптимизм по поводу будущей вакцины против COVID-19 еще рано - бельгийский иммунолог

10:52 04.08.2020
В Киеве 108 человек заболели коронавирусом за сутки, выздоровели вдвое меньше - Кличко

В Киеве 108 человек заболели коронавирусом за сутки, выздоровели вдвое меньше - Кличко

10:07 04.08.2020
Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

08:01 04.08.2020
С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение

С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение

06:17 04.08.2020
Киевский фуникулер возобновит работу 22 августа после ремонтных работ

Киевский фуникулер возобновит работу 22 августа после ремонтных работ

19:37 03.08.2020
В СБУ пояснили кадры с разными заложницами, захваченными террористом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве

В СБУ пояснили кадры с разными заложницами, захваченными террористом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве

16:35 03.08.2020
У угрожавшего взрывом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве злоумышленника взрывчатки не было

У угрожавшего взрывом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве злоумышленника взрывчатки не было

15:51 03.08.2020
МИД Узбекистана проверяет информацию о мужчине, угрожавшем привести в действие взрывное устройство в Киеве

МИД Узбекистана проверяет информацию о мужчине, угрожавшем привести в действие взрывное устройство в Киеве

15:29 03.08.2020
В связи с угрозой теракта в помещении банка в центре Киева открыто дело

В связи с угрозой теракта в помещении банка в центре Киева открыто дело

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Если кто-то будет давать рекомендации или указания ВАКС, мы об этом заявим публично – глава суда

Вопрос членства Украины в НАТО может быть вынесен на всеукраинский референдум

Стефанчук допустил вынесение вопроса об особом статусе ОРДЛО на референдум

Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента

Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 3 тыс. правоохранителей прошли тренинги по работе с нарушениями избирательного процесса - ОПОРА

Главы МИД Украины и Молдовы договорились активизировать решение проблемных вопросов между странами и экономические отношения

"ОПЗЖ" подала в Раду законопроекты, совокупно увеличивающие расходы госбюджета Украины на 2 трлн 170 млрд грн - Третьякова

Если кто-то будет давать рекомендации или указания ВАКС, мы об этом заявим публично – глава суда

Вопрос членства Украины в НАТО может быть вынесен на всеукраинский референдум

Стефанчук допустил вынесение вопроса об особом статусе ОРДЛО на референдум

Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента

Deutsche Bank проводит расследование в отношении частного банкира Трампа

"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА