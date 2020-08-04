Политика

13:17 04.08.2020

Главы МИД Украины и Молдовы договорились активизировать решение проблемных вопросов между странами и экономические отношения

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Главы МИД Украины и Молдовы договорились активизировать решение проблемных вопросов между странами и экономические отношения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил договорился с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олегом Цулей о восстановлении двусторонних заседаний и консультаций для решения проблемных вопросов в отношениях между двумя странами, а также об активизации экономических отношений.

"Безусловно, в центре внимания находились вопросы экономики, взаимодействия между нашими странами в экономической сфере, торговли. Всё это является чрезвычайно важным для наших стран. И я очень рад, что нам удалось договориться с Олегом, чтобы восстановить, я бы даже сказал – реанимировать заседания и консультации, посвященные решению тех проблемных вопросов, которые есть в наших отношениях. В первую очередь, речь идет об известной "пакетной договоренности", которая касается вопроса Днестровской ГЭС, дороги Одесса-Рени", - сказал украинский министр на брифинге с молдавским коллегой во вторник в Киеве.

Кулеба поблагодарил Молдову за гуманитарную помощь для преодолений последствий паводков в западных областях Украины.

Глава МИД Молдовы Цуля, в свою очередь, сообщил, что с Кулебой обсудил нынешнее состояние диалога двух стран с Европейским союзом относительно опыта модернизации процессов и реформ на благо граждан, координацию действий перед саммитом Восточного партнерства, который состоится в марте 2021 года.

"Подписав план двусторонних межминистерских консультаций на 2021 год, мы подали еще один сигнал нашей совместной решимости углубить молдавско-украинские отношения по дипломатическим каналам двух стран. Этот документ предусматривает систематические контакты экспертов на всех уровнях", - подчеркнул он.

Цуля надеется, что благодаря восстановлению работы отраслевых рабочих групп удастся решить вопросы, которые давно стоят на повестке дня двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Молдовы считает, что двусторонние экономические отношения нуждаются в активизации, и предложил своему украинскому коллеге организовать очередные заседания межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Кишиневе, а также дальнейшее продвижение прямого диалога на уровне сопредседателей комиссии.

Кроме того, молдавский министр пригласил Кулебу посетить с визитом Кишинев.

Теги: #молдова #украина #мид
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