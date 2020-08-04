Политика

10:39 04.08.2020

Если кто-то будет давать рекомендации или указания ВАКС, мы об этом заявим публично – глава суда

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Если кто-то будет давать рекомендации или указания ВАКС, мы об этом заявим публично – глава суда

Глава Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Елена Танасевич заверяет, что ни на судей, ни на нее лично не оказывается влияние или давление, а если будут поступать указания и рекомендации, то суд заявит об этом публично.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, чувствуют ли давление или попытки влияния судьи ВАКС со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) или Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Танасевич рассказала, что от руководителя НАБУ "время от времени приходят письма с предложениями по организации работы суда".

"От этого же заявителя имело место одно обращение со сведениями относительно признаков дисциплинарного правонарушения в действиях работника аппарата, а также две дисциплинарные жалобы в Высший совет правосудия на действия судей Высшего антикоррупционного суда", - отметила глава суда.

Вместе с тем, Танесевич подчеркнула, что это все – "рабочие моменты, которые решаются предусмотренным законом способом, поэтому расценивать их как давление или попытки влияния нет оснований".

По ее словам, от судей ВАКС в Высший совет правосудия поступило три сообщения о вмешательстве в деятельность, ни одно из них не касается сотрудников САП или НАБУ.

"Что касается других органов государственной власти (возможного их влияния на суд – ИФ-У), то следует констатировать отсутствие какого-либо вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия или какого-то особого отношения к Высшему антикоррупционному суду", - отметила Танасевич.

Отвечая на вопрос о том, дает ли ей лично кто-либо рекомендации или указания способствовать вынесению того или иного решения, глава ВАКС сказала: "Нет, такого нет и быть не должно. Но жизнь очень непредсказуема, поэтому, как только случится хоть что-то похожее на указание или рекомендацию, мы сразу заявим об этом публично, что приведет к немедленному обращению в Высший совет правосудия с соответствующим заявлением".


Полный текст интервью с Еленой Танасевич будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #вакс #танасевич
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