Политика

19:39 03.08.2020

Вопрос членства Украины в НАТО может быть вынесен на всеукраинский референдум

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Вопрос членства Украины в НАТО может быть вынесен на всеукраинский референдум

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность проведения всеукраинского референдума по вопросу вступления Украины в НАТО, если этот вопрос будет уместным для граждан.

"Есть страны, которые перед вступлением в НАТО и ЕС проводили референдумы. У украинцев должен быть шанс высказаться, если народ посчитает такой вопрос уместным", - сказал Стефанчук в опубликованном в понедельник интервью журналу "Фокус".

Теги: #референдум #нато #стефанчук
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