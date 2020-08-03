Вопрос членства Украины в НАТО может быть вынесен на всеукраинский референдум

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность проведения всеукраинского референдума по вопросу вступления Украины в НАТО, если этот вопрос будет уместным для граждан.

"Есть страны, которые перед вступлением в НАТО и ЕС проводили референдумы. У украинцев должен быть шанс высказаться, если народ посчитает такой вопрос уместным", - сказал Стефанчук в опубликованном в понедельник интервью журналу "Фокус".