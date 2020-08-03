Deutsche Bank проводит расследование в отношении частного банкира Трампа

Частный банкир германского банка Deutsche Bank Розмари Враблик, клиентом которого, в том числе, является президент США Дональд Трамп, оказалась в центре внутреннего расследования, касающегося условий ранее неизвестной сделки с недвижимостью, которую она заключила с компанией, частично принадлежавшей зятю Трампа Джареду Кушнеру.

О покупке Враблик в 2013 году квартиры, связанной с Кушнером, стало известно после того, как тот предоставил ежегодный отчет о финансовом положении, который требуется в связи с тем, что он занимает должность старшего советника Белого дома.

Позднее газета The New York Times обнаружила документацию, касающуюся недвижимости, согласно которой Враблик и двое ее коллег из Deutsche Bank приобрели квартиру у связанной с Кушнером компании Bergel 715, когда он был совладельцем фирмы, а его семья - клиентами Враблик.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что германскому банку не было известно о сделке и что он проводит расследование в отношении условий транзакции на сумму $1,5 млн.

Deutsche Bank обязывает своих сотрудников раскрывать сведения о сделках, которые они заключают с клиентами, однако банк не сумел подтвердить, действовало ли это правило в 2013 году.

В сообщении кредитной организации говорится, что она "тщательно изучит информацию".

Враблик перешла в Deutsche Bank из Bank of America на должность старшего честного банкира и управляющего директора 14 лет назад. Она продолжит выполнять обязанности в то время, пока проводится расследование, сообщил источник.

Акции Deutsche Bank в ходе торгов в понедельник дорожают на 1,9%.