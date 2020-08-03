Политика

15:48 03.08.2020

"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

2 мин читать
"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

Партия "Наш край" примет участие в запланированных на октябрь текущего года местных выборах, представители партии будут выдвинуты в советы всех уровней, сообщает пресс-служба политсилы.

Соответствующее решение было принято на расширенном заседании политсовета партии "Наш край".

"Наш край" идет на местные выборы! Идет в советы всех уровней. Это хозяйственники и профессионалы, которые на протяжении длительного времени работают с людьми и для людей. Всех, кто имеет опыт в реальном секторе экономики, государственного управления, в местном самоуправлении, - мы призываем присоединиться к нам", - отметил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

Так, по словам народного депутата Украины Андрея Деркача, профессионалы, объединенные единой целью, могут изменить страну.

"Для нас важно, чтобы это были нравственные люди. Те, кто хочет в плен к олигархам или партийных боссов – это их право, но наша команда – это люди, для которых имеют значение слова справедливость, порядочность и профессионализм. Именно такой командой мы видим "Наш край", - подчеркнул он.

В свою очередь нардеп и сопредседатель партии Сергей Шахов добавил, что сейчас люди разуверились в новой и старой власти. "Людям нужны профессионалы, которые обустроят все на местах. Которые обустроят нашу страну. Они устали от разговоров и пустых обещаний", - считает Шахов.

Одной из главных задач партии на политсовете было объявлено развитие и укрепление местного самоуправления, а также защита реформы децентрализации.

"Наш край" не стоял, и не будет стоять в стороне и наблюдать, как страну ведут в бездну хаоса и упадка. Мы, патриоты своих городов и сел, готовы брать на себя ответственность за их развитие. Чем сильнее будет местная власть, тем сильнее будет в целом и наша страна", - заявил сопредседатель партии, народный депутат Антон Киссе.

Теги: #наш_край #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 03.08.2020
"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

"Наш край" будет участвовать в местных выборах 25 октября

12:28 03.08.2020
В рейтинге партий на выборах в горсовет Киева лидирует "Евросолидарность" и "Слуга народа"

В рейтинге партий на выборах в горсовет Киева лидирует "Евросолидарность" и "Слуга народа"

11:01 03.08.2020
За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

03:36 03.08.2020
У Трампа заявляют, что президентские выборы в США переноситься не будут

У Трампа заявляют, что президентские выборы в США переноситься не будут

12:36 02.08.2020
ЦИК Беларуси отказал в установке камер на участках за счет избирателей

ЦИК Беларуси отказал в установке камер на участках за счет избирателей

09:13 02.08.2020
Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание

Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание

23:59 30.07.2020
Предвыборный пикет кандидата в президенты Тихановской в Минске посетило более 60 тыс. человек, сообщают правозащитники

Предвыборный пикет кандидата в президенты Тихановской в Минске посетило более 60 тыс. человек, сообщают правозащитники

20:51 30.07.2020
В конгрессе США не намерены менять дату президентских выборов

В конгрессе США не намерены менять дату президентских выборов

19:04 30.07.2020
ЦИК разъяснила отдельные вопросы организации подготовки и проведения очередных местных выборов в Киеве

ЦИК разъяснила отдельные вопросы организации подготовки и проведения очередных местных выборов в Киеве

19:02 30.07.2020
ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА за выводами о возможности проведения местных выборов в областях

ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА за выводами о возможности проведения местных выборов в областях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента

Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

В рейтинге партий на выборах в горсовет Киева лидирует "Евросолидарность" и "Слуга народа"

Предложение Тимошенко о помощи в переговорах по Донбассу осталось без ответа, она предлагает создать парламентскую миссию

За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента

Deutsche Bank проводит расследование в отношении частного банкира Трампа

Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

Предложение Тимошенко о помощи в переговорах по Донбассу осталось без ответа, она предлагает создать парламентскую миссию

Трамп скоро примет меры против поставляющих информацию Пекину китайских компаний

Представители Microsoft и Tik Tok ведут переговоры с Белым домом о предотвращении полного запрета приложения в США

В МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсации за катастрофу МАУ

Трамп скоро примет меры против поставляющих информацию Пекину китайских компаний - Помпео

Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание

Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА