Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что программы Кабинета министров Украины по защите от экономических последствий пандемии коронавируса предметно помогают большому количеству украинцев.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании в понедельник он потребовал информацию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко об экономических мерах, направленных на защиту украинцам от негативного воздействия ситуации с распространением коронавируса.

"В ответ министр сообщил, что правительство возмещает две трети зарплаты 358 тыс. граждан, трудоустроенных 180 тысячами ФЛП, которые находятся в вынужденных временных отпусках и поэтому лишились оплаты труда. Правительство также максимально упростило выплаты по безработице, что помогает получить их 510 тыс. украинцев. Отдельно министр отметил запуск программы кредитования "5-7-9%" и компенсации налоговых ставок аграриям", - отмечается в сообщении.

Президент Зеленский указал, что сомневается в том, что эти программы предметно помогают большому количеству украинцев. "Это красиво звучит. Но многие пострадали, потеряли работу, ушли в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают гораздо меньше. Государство должно давать или возможности делать что-то самому, или обеспечивать местом работы. Настал тот момент жизни, когда надо создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должен сыграть в этом стратегическую роль", - подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что сейчас правительство тратит миллиарды на поддержку бизнеса, сохранило сотни тысяч рабочих мест и трудоустроило 240 тыс. человек.