Предложение Тимошенко о помощи в переговорах по Донбассу осталось без ответа, она предлагает создать парламентскую миссию

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко заявляет, что на свое предложение руководителю Офиса президента Андрею Ермаку о помощи в переговорном процессе по установлению мира в Украине не получила никакого ответа.

"Накануне всех последних событий я встретилась с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и предложила ему помощь нашей команды, мою помощь. Вы знаете, что наша команда имеет большой опыт работы, в том числе в дипломатической сфере. Вы знаете, что наша команда имеет достаточно весомые позиции в мире для того чтобы вести международные переговоры. Да и мой авторитет достаточен для того, чтобы иметь возможность провести успешные переговоры за справедливый мир. Я предложила Ермаку помощь, но, к сожалению, мое предложение осталось без ответа и далее продолжаются некомпетентные, разрушительные действия", - сказала Тимошенко журналистам в ходе брифинге у здания Верховной Рады в понедельник

Политик убеждена, что Ермак не справился с возложенной на него задачей по переговорам для окончания войны на Донбассе и должен быть уволен президентом Владимиром Зеленским. "Я думаю, что президенту нужно сделать вывод из всех результатов переговоров руководителя его Офиса по возвращению мира в Украину. Я могу точно сказать, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не справился с этой ситуацией, и он, безусловно, должен быть заменён президентом", - сказала лидер "Батькивщины".

При этом Тимошенко высказала мнение, что новый глава украинской делегации в ТКГ в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук может стать заложником тех решений, которые будет принимать Ермак и Зеленский.

Лидер "Батькивщины" также сообщила, что уже с понедельника начинает переговоры по созданию специальной парламентской миссии для ведения международных переговоров по восстановлению мира и территориальной целостности Украины.

"Я хочу предложить парламенту перестать стоять в стороне, а включиться на полную мощность в процесс переговоров по установлению справедливого мира, по возвращению наших территорий. Я сейчас обращаюсь ко всем лидерам фракций, ко всем народным депутатам, которые имеют опыт в международных дипломатических переговорах для того, чтобы создать специальную парламентскую миссию: авторитетную, профессиональную, полностью компетентную до того, чтобы принимать самое активное участие во всех международных переговорах по возвращению мира и наших территорий", - сказала политик.

Тимошенко уточнила, что эта парламентская миссия, формирование которой она начала, будет сотрудничать с Кравчуком. "В то же время нам нужно прокладывать параллельный путь на международном уровне, нам нужно включить в международные переговоры все страны и всех лидеров, которые так или иначе могут быть участниками этого процесса, и добиться результата", - резюмировала она.

Как сообщалось, в субботу пресс-служба "Батькивщины" сообщила, что Тимошенко предложила Офису президента помощь для достижения мира на Донбассе. "К Леониду Макаровичу Кравчуку, который вошел в состав Трехсторонней контактной группы, я отношусь с большим уважением. И просто сейчас хочу предложить помощь нашей команды. Он может положиться на нас, потому что у нас есть концепция, точное понимание, как вернуть стране Донбасс и как установить там мир на справедливых условиях с соблюдением украинских позиций и украинских интересов", - заявила Тимошенко.

Ермак был назначен руководителем Офиса президента 11 февраля 2020 года. До этого был помощником президента Зеленского.