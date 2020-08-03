Политика

06:33 03.08.2020

Представители Microsoft и Tik Tok ведут переговоры с Белым домом о предотвращении полного запрета приложения в США

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Представители Microsoft и Tik Tok ведут переговоры с Белым домом о предотвращении полного запрета приложения в США

 Американская компания Microsoft, рассматривающая покупку приложения для социальных сетей TikTok, а также руководители, представляющие TikTok, ведут переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации президента США Дональда Трампа полностью запретить это приложение, сообщает FOX Business.

По данным источников телеканала, ожидается, что окончательное решение будет принято администрацией Трампа либо в понедельник, либо во вторник.

Осведомленные собеседники заявили телеканалу, что компания Microsoft еще не приняла окончательного решения о покупке американского бизнеса TikTok. По их словам, даже получив одобрение Белого дома на покупку, решение может быть изменено.

Между тем, как сообщили люди, близкие к TikTok, в США есть и другие потенциальные покупатели приложения.

Тем временем, как заявили телеканалу осведомленные источники, любая продажа TikTok столкнется с препятствиями со стороны Белого дома, особенно со стороны советника президента США по торговле Питера Наварро, который поддерживает полный запрет приложения.

По их словам, продажа должна соответствовать строгим условиям, согласно которым китайцы не будут иметь никакого отношения к новой компании.

В свою очередь, китайские СМИ в понедельник со ссылкой на западные источники сообщают, что президент США дал компании Microsoft на переговоры с китайской компанией ByteDance, владеющей Tik Tok, 45 дней для соглашения о продаже.

Наблюдателем выступает комитет по иностранным инвестициям США, имеющий право блокировать сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его администрация движется к полному запрету приложения на территории США, но он также указал, что может быть открыт для сделки, в которой компания будет куплена американской компанией, такой как Microsoft.

В США некоторые официальные лица высказывали предположение, что компания, пользовательская база которой насчитывает миллиард людей, может быть связана с властями КНР и использоваться для сбора данных для Пекина.

В компании TikTok неоднократно отрицали связь с китайским правительством.

В соцсети TikTok пользователи загружают свои короткие видеозаписи.

Теги: #сша #переговоры #tik_tok #microsoft
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