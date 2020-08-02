В МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсации за катастрофу МАУ

Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского лайнера только после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мяч сейчас находится на иранской стороне, всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как украинская сторона получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечения виновных к ответственности и извинений иранской стороны", - сказал Енин в эфире "Украина24".

Енин отметил, что украинская сторона будет настаивать на максимальной сумме компенсаций.

Как сообщалось, иранская сторона подтвердила заинтересованность в скорейшем завершении переговоров по урегулированию вопросов, связанных со сбитым самолетом рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.