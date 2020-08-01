Политика

23:27 01.08.2020

Кравчук заявил, что никогда не подпишет документ, который навредит Украине

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Кравчук заявил, что никогда не подпишет документ, который навредит Украине

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что никогда не подпишет какой-либо документ, который навредит Украине.

      "Я буду говорить с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине. Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то говорю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сегодняшнего дня не можем занять точную и ясную позицию. Ведь они подписали, что сначала выборы, а потом граница, что все законы, которые будут приниматься Верховной Радой, согласовывать с "ДНР/ЛНР", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

Теги: #кравчук
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