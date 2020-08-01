Политика

21:53 01.08.2020

Кравчук хотел бы, чтобы США в перспективе присоединились к процессу установления мира на Донбассе

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Кравчук хотел бы, чтобы США в перспективе присоединились к процессу установления мира на Донбассе

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что решить вопрос установления мира на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США.

      "Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние. Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - рассказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

 

Теги: #сша #кравчук #переговоры #донбасс
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