Политика

21:42 01.08.2020

Кравчук: кандидатура Фокина в ТКГ была предложена Офисом президента, пока речь идет только о нем

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Кравчук: кандидатура Фокина в ТКГ была предложена Офисом президента, пока речь идет только о нем

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук отмечает, что предложение ввести в состав украинской делегации первого премьер-министра Украины (1990-1992) Витольда Фокина поступило от Офиса президента Украины.

"Это было предложение администрации (президента Украины – ИФ). Другое дело, что я знаю Витольда Павловича давно. Но никто не знает, скажем, что он – поэт. Никто не знает, что он сделал перевод известной сказки Пушкина "Руслан и Людмила" на украинский язык. Многие переводчики это делали, и я читал перевод Фокина, - он не просто блестящий, он там нашел такие слова в арсенале украинского языка, которые я не слышал, и был удивлен, откуда у донецкого шахтера такие знания. Это говорит о том, что человек не просто знает экономику, людей, а имеет и высокий духовный уровень", - рассказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

Кравчук указал, что Офис президента и его руководитель Андрей Ермак предложили подумать, как взять в ТКГ еще одного человека, координатора, который мог бы свести воедино все проблемы самого Донбасса.

"Донбасс – это территория контролируемая, неконтролируемая, люди, которые находятся на территории других областей Украины, которые вынуждены были выехать, сегодня представляют Украину и в Минском процессе. Они предлагают взять на такую интересную должность Фокина Витольда Павловича, бывшего премьер-министра Украины. Он с 16 лет в шахтах Донбасса, он там родился, там жил, прекрасно знает ситуацию. Конечно, такой человек нужен, потому что человеку, который не знает Донбасса, сложно понять ситуацию там, философию людей, чего они хотят. А мы же не можем предлагать Донбассу какие-то варианты, не зная, чего люди хотят. На какие уступки, компромиссы мы могли бы пойти, на какие нежелательно идти для Украины", - пояснил он.

Кравчук подчеркнул, что пока речь идет только о Фокине. "Сейчас мы должны познакомиться, организовать обсуждение наших первых, вторых и третьих шагов, нашей активности, нашей наступательной позиции. Мы должны что-то предлагать, анализировать, защищать, отстаивать, думать, на какие уступки можем пойти. Люди там подготовленные, многих я знаю, слышал о них, и их слышал. Если люди, которые там работают, будут хотеть работать дальше, у меня нет никаких оснований ставить даже под сомнение работу кого-то из них", - сказал он.

Теги: #фокин #ткг #кравчук
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