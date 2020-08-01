Политика

10:50 01.08.2020

Глава делегации Украины в ТКГ Кравчук может положиться на команду "Батькивщины", заявила Тимошенко

1 мин читать
Глава делегации Украины в ТКГ Кравчук может положиться на команду "Батькивщины", заявила Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила Офису президента помощь для достижения мира на Донбассе, сообщила пресс-служба партии.

"К Леониду Макаровичу Кравчуку, который вошел в состав Трехсторонней контактной группы, я отношусь с большим уважением. И просто сейчас хочу предложить помощь нашей команды. Он может положиться на нас, потому что у нас есть концепция, точное понимание, как вернуть стране Донбасс и как установить там мир на справедливых условиях с соблюдением украинских позиций и украинских интересов", - заявила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne..

Как сообщалось, распоряжением от 30 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уполномочил первого президента Украины Леонид Кравчука на общественных началах возглавить делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Этим же распоряжением второй президент Украины Леонид Кучма был освобожден от этой должности.

Теги: #ткг #тимошенко #украина #кравчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:39 01.08.2020
Украина двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, можно прогнозировать до 4 тыс. летальных случаев – Ляшко

Украина двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, можно прогнозировать до 4 тыс. летальных случаев – Ляшко

09:15 01.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

08:35 01.08.2020
За полгода количество пожаров в лесах выросло втрое, площадь - в 40 раз

За полгода количество пожаров в лесах выросло втрое, площадь - в 40 раз

07:22 01.08.2020
Российские наемники совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:01 01.08.2020
Диверсантам, взорвавшим в 2014 году мост в Луганской области, сообщено о подозрении - прокуратура

Диверсантам, взорвавшим в 2014 году мост в Луганской области, сообщено о подозрении - прокуратура

05:35 01.08.2020
"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

05:16 01.08.2020
Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

Во время спецоперации "полтавский террорист" был ликвидирован – Нацполиция

05:04 01.08.2020
С 1 августа на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности ограничат движение транспорта - КГГА

С 1 августа на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности ограничат движение транспорта - КГГА

03:02 01.08.2020
Директор и юрист госпредприятия, требовавшие взятку за предоставление помещения в аренду, предстанут перед судом – полиция

Директор и юрист госпредприятия, требовавшие взятку за предоставление помещения в аренду, предстанут перед судом – полиция

00:53 01.08.2020
Командование ООС оставило обязательную самоизоляцию для тех, кто едет с ОРДЛО

Командование ООС оставило обязательную самоизоляцию для тех, кто едет с ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба считает необходимым расширить пакет санкций ЕС в отношении РФ – МИД Украины

Резников: Кравчук тоже видит, что Минские соглашения нуждаются в модернизации

"Евросолидарность" требует срочно собрать заседание Рады из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Кравчук считает, что нужно говорить не об "особом статусе", а об "особой системе управления" на Донбассе

Украина принципиально настроена на сохранение "нормандского формата" - глава МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба считает необходимым расширить пакет санкций ЕС в отношении РФ – МИД Украины

Резников: Кравчук тоже видит, что Минские соглашения нуждаются в модернизации

В Офисе президента пояснили особенности законопроекта о предоставлении госстатуса отдельным религиозным праздникам

"Евросолидарность" требует срочно собрать заседание Рады из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Кравчук считает, что нужно говорить не об "особом статусе", а об "особой системе управления" на Донбассе

Главы МИД Люблинского треугольника встретятся в Украине осенью

Назначение Кравчука в ТКГ свидетельствует о советской ментальности руководства Украины, считает Климпуш-Цинцадзе

Порошенко: Внесенный в Сенат США законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной - это четкий сигнал российскому агрессору

Украина принципиально настроена на сохранение "нормандского формата" - глава МИД

Смысл назначения Кравчука в ТКГ не вполне ясен, но должность эта номинальная – Казанский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА