Глава делегации Украины в ТКГ Кравчук может положиться на команду "Батькивщины", заявила Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила Офису президента помощь для достижения мира на Донбассе, сообщила пресс-служба партии.

"К Леониду Макаровичу Кравчуку, который вошел в состав Трехсторонней контактной группы, я отношусь с большим уважением. И просто сейчас хочу предложить помощь нашей команды. Он может положиться на нас, потому что у нас есть концепция, точное понимание, как вернуть стране Донбасс и как установить там мир на справедливых условиях с соблюдением украинских позиций и украинских интересов", - заявила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne..

Как сообщалось, распоряжением от 30 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уполномочил первого президента Украины Леонид Кравчука на общественных началах возглавить делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Этим же распоряжением второй президент Украины Леонид Кучма был освобожден от этой должности.