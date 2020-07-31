Политика

20:48 31.07.2020

Кулеба считает необходимым расширить пакет санкций ЕС в отношении РФ – МИД Украины

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Кулеба считает необходимым расширить пакет санкций ЕС в отношении РФ – МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пакет санкций Европейского союза в отношении России нужно расширить, так как страна-агрессор продолжает временную оккупацию украинских территорий.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в пятницу Кулеба провел встречу с руководителями дипломатических миссий ЕС и его государств-членов, аккредитованных в Украине.

"Глава МИД отметил ключевое значение международного политического и санкционного давления на РФ с учетом продолжения агрессивной политики Кремля против Украины и других государств. В частности, он поблагодарил ЕС за "крымский" пакет санкций и отметил необходимость его расширения с учетом того, что Российская Федерация в дальнейшем продолжает оккупацию и пренебрегает своими обязательствами как государства-оккупанта в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении ведомства.

Министр напомнил в этом контексте о незаконном запуске железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным Крымом, а также незаконном проведение российских волеизъявлений на полуострове.

"Полное выполнение Минских договоренностей и восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах должно оставаться основополагающим принципом в политике ЕС в отношении РФ. Если кто-то попытается изменить этот принцип, пока российская политика не вернулась в рамки международного права, это только повысит угрозы и отправит Российской Федерации ложные сигналы ", - подчеркнул он.

Кроме того, одной из тем встречи стала тяжелая правозащитная ситуация в оккупированном Россией Крыму, противоправные преследования украинских граждан. Кулеба убежден, что санкционная политика ЕС за нарушение прав человека должна применяться и к преступным действиям РФ на временно оккупированном полуострове.

Глава МИД в ходе встречи также обратил внимание на угрозы, которые представляет для общеевропейской безопасности масштабная милитаризация РФ Крыма и Черноморского региона

Помимо прочего, министр рассказал о создании международной платформы по деоккупации АРК и призвал европейских партнеров присоединиться к ней.

Также глава МИД призвал как можно скорее подписать Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС и проинформировал о шагах Украины "по урегулированию российско-украинского конфликта политико-дипломатическим путем на выполнение решений Парижского саммита "Нормандской четверки".

Теги: #ес #кулеба #санкции
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