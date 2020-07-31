Назначение Кравчука в ТКГ свидетельствует о советской ментальности руководства Украины, считает Климпуш-Цинцадзе

Назначение первого президента Украины Леонида Кравчука руководителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) не предвещает ничего хорошего, считает народный депутат фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Новость о Кравчуке в минской ТКГ не предвещает ничего хорошего. Он был среди высших руководителей колониальной администрации при советской оккупации. Роковое стечение обстоятельств сделало Кравчука президентом независимой Украины, которым он был не готов и достоин быть, потому что всю жизнь посвятил работе на оккупанта. Вместо того чтобы покаяться и стать достойным звания первого президента, Кравчук раз за разом появляется в пророссийских политических проектах и на российском телевидении", - написала Климпуш-Цинцадзе в пятницу на своей странице в Facebook.

По словам депутата, назначение Кравчука в ТКГ - это свидетельство советской ментальности высшего руководства Украинского государства.

"Участие этого господина в переговорах с врагом - это не про принципиальность и государственную позицию. Еще больше смущает, что ни его красное прошлое, ни новые "заслуги" не приводят ни к каким серьезным репутационным последствиям даже в 2020 году. Избрание в свое время Кравчука президентом был горьким свидетельством продолжения существования УССР в головах граждан. Привлечение его в ТКГ - свидетельство бессмертия "совка" в головах высшего руководства государства", - добавила представитель фракции "ЕС".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Кравчука на общественных началах возглавить делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Соответствующее распоряжение №424/2020-рп от 30 июля об освобождении второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы от исполнения обязанностей представлять Украину в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и назначении на его место Кравчука опубликовано на сайте действующего главы государства.