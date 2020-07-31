Смысл назначения Кравчука в ТКГ не вполне ясен, но должность эта номинальная – Казанский

Журналист Денис Казанский, привлеченный украинской стороной к работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в качестве представителя отдельных районов Донецкой области (ОРДО), отмечает, что должность руководителя украинской делегации ТКГ является номинальной и назначение на нее первого президента Украины (1991-94) Леонида Кравчука не позволит ему подписывать ничего, с чем бы не было согласно руководство страны.

"Мне сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не ясен. Единственное, что могу сказать - надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком - еще не знаю. Но в любом случае следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны", - написал Казанский на своей странице в Фейсбук в четверг.

Комментируя интервью Кравчука, в котором тот заявил, что готов идти на компромиссы, он отметил, что "Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз". "Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом закон об особом статусе Донбасса, который затем продлялся каждый год. А осенью 2019 Украина согласилась на имплементацию формулы Штайнмайера, что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества", - сказал представитель ОРДО.

"А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ - будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", - резюмировал Казанский.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Кравчука на общественных началах возглавить делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Соответствующее распоряжение №424/2020-рп от 30 июля об освобождении второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы от исполнения обязанностей представлять Украину в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и назначении на его место Кравчука опубликовано на сайте действующего главы государства.