Политика

09:28 31.07.2020

Предложения Саакашвили по судебной реформе это приглашение к дискуссии, в которой должны участвовать специалисты и общество - советник Зеленского

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Предложения Саакашвили по судебной реформе это приглашение к дискуссии, в которой должны участвовать специалисты и общество - советник Зеленского

Презентация судебной реформы главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили является широким приглашением к дискуссии о судебной реформе, отмечает советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Чтобы согласовать конкретный проект судебной реформы с президентом, нужно понимать, как ее видит общество, а именно - среда специалистов, работников непосредственно судебной системы, общественных активистов, политиков и всех, кто заинтересован в современной, эффективной и прозрачной судебной реформе. Уверен, что этот диалог может дать свои результаты", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Устенко указал, что реформа судебной системы нужна и интересна каждому. "И чем шире будет дискуссия, тем больше точек зрения будет учтено, больше идей приобщат к совершенствованию и изменению нынешней системы", - считает он.

Устенко также отметил, что судебная реформа даст дополнительный импульс для активизации инвестиционной деятельности в стране, что является частью программы президента Зеленского.

Теги: #устенко #реформа #саакашвили #суд
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