Для "Голоса" не принципиально, кто возглавляет переговорную группу в ТКГ, главное - с какими позициями она выходит на переговоры

Для политической партии "Голос" не принципиально, кто возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске, а важно с какими принципами делегация ведет переговоры, заявила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя партии "Голос" и нардеп Инна Совсун.

"Для нас не принципиально, кто именно возглавляет переговорную группу в Минске: Кучма или Кравчук. Главный вопрос - это вопрос того, с какими позициями они выходят на эти переговоры, какие поручения они выполняют, какой является переговорная позиция Украины", - сказала Совсун агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Она назвала три принципа, которые должны соблюдать переговорщики в Минске.

"Мы считаем, что должно быть три пункта в переговорной позиции Украины, которых должны придерживать все участники переговоров с украинской стороны. Первое - четкое признание того, что Россия является стороной конфликта и должна за него отвечать, а не делать вид, что Россия посредник. Второе - выборы на Донбассе могут состояться только после полного вывода российских войск, после полного прекращения боевых действий, восстановлением контроля над границей и полной реинтеграции этих территорий в украинское политическое, общественное и экономическое пространство. И третье - это вопрос ответственности за принятые решения - это касается как украинской стороны, так и российской. Не могут переговорщики выходить на переговоры и после этого не выполнять свои обещания и делать вид, что так и должно быть", - добавила нардеп.