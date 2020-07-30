США будут добиваться санкций ООН против Ирана, если оружейное эмбарго не будет продлено

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут добиваться выведения санкций ООН против Тегерана, если не удастся продлить оружейное эмбарго, сообщают американские СМИ.

Выступая в четверг на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, Помпео сказал, что США "в ближайшем будущем" представят резолюцию для продления эмбарго, которая, "мы надеемся, получит одобрение других членов "пятёрки" ООН".

"Если это не произойдет, ты мы будем предпринимать все необходимые действия, чтобы это эмбарго не истекло", - отметил госсекретарь США.

"У нас есть возможность осуществить это восстановление (экономических санкций ООН, снятых в рамках ядерной сделки с Ираном - ИФ), и мы будем использовать этот инструмент, чтобы защитить Америку", - добавил он.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года.

Власти США сейчас добиваются от СБ ООН продления оружейного эмбарго. В Вашингтоне заявляли, что будут использовать дипломатические инструменты, чтобы убедить партнеров в СБ ООН в необходимости продлить ограничительные меры.