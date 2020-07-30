Политика

22:26 30.07.2020

США будут добиваться санкций ООН против Ирана, если оружейное эмбарго не будет продлено

1 мин читать
США будут добиваться санкций ООН против Ирана, если оружейное эмбарго не будет продлено

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут добиваться выведения санкций ООН против Тегерана, если не удастся продлить оружейное эмбарго, сообщают американские СМИ.

Выступая в четверг на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, Помпео сказал, что США "в ближайшем будущем" представят резолюцию для продления эмбарго, которая, "мы надеемся, получит одобрение других членов "пятёрки" ООН".

"Если это не произойдет, ты мы будем предпринимать все необходимые действия, чтобы это эмбарго не истекло", - отметил госсекретарь США.

"У нас есть возможность осуществить это восстановление (экономических санкций ООН, снятых в рамках ядерной сделки с Ираном - ИФ), и мы будем использовать этот инструмент, чтобы защитить Америку", - добавил он.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года.

Власти США сейчас добиваются от СБ ООН продления оружейного эмбарго. В Вашингтоне заявляли, что будут использовать дипломатические инструменты, чтобы убедить партнеров в СБ ООН в необходимости продлить ограничительные меры.

Теги: #сша #госсекретарь #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:51 30.07.2020
В конгрессе США не намерены менять дату президентских выборов

В конгрессе США не намерены менять дату президентских выборов

19:49 30.07.2020
Экс-кандидат в президенты США Херман Кейн умер от последствий коронавируса

Экс-кандидат в президенты США Херман Кейн умер от последствий коронавируса

16:29 30.07.2020
Трамп допускает возможность переноса президентских выборов

Трамп допускает возможность переноса президентских выборов

16:02 30.07.2020
МИД приложит все усилия, чтобы компенсации Ирана за уничтожение самолета МАУ были максимальными - Кулеба

МИД приложит все усилия, чтобы компенсации Ирана за уничтожение самолета МАУ были максимальными - Кулеба

08:44 30.07.2020
Палата представителей США изучит информацию об иностранном вмешательстве в выборы

Палата представителей США изучит информацию об иностранном вмешательстве в выборы

06:54 30.07.2020
Число умерших пациентов с COVID-19 в США превысило 150 тыс

Число умерших пациентов с COVID-19 в США превысило 150 тыс

04:55 30.07.2020
Сенаторы предлагают законопроект "О защите Америки от шпионов"

Сенаторы предлагают законопроект "О защите Америки от шпионов"

03:42 30.07.2020
Эстония встревожена сокращением европейского контингента войск США - министр обороны

Эстония встревожена сокращением европейского контингента войск США - министр обороны

02:37 30.07.2020
Трамп разрешил продлевать лицензии на экспорт СПГ до 2050 года

Трамп разрешил продлевать лицензии на экспорт СПГ до 2050 года

00:42 30.07.2020
Планы США по выводу своих военных из трех баз в ФРГ могут быть скорректированы, заявляют в Берлине

Планы США по выводу своих военных из трех баз в ФРГ могут быть скорректированы, заявляют в Берлине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер", задержанных в Беларуси

ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА за выводами о возможности проведения местных выборов в областях

Председатель Киевского облсовета подал в отставку и сложил мандат - Олег Ляшко

Представители четырех партий создали платформу для объединения демократических сил на местных выборах в Киеве

Кравчук, как и Кучма, будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

Лондон приветствует решение ЕС ввести санкции против россиян за кибератаки

Тимошенко: Депутаты местных органов власти должны остановить игорную мафию в Украине

Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер", задержанных в Беларуси

ЦИК разъяснила отдельные вопросы организации подготовки и проведения очередных местных выборов в Киеве

ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА за выводами о возможности проведения местных выборов в областях

Прекращение огня на Донбассе должно быть контролируемым - Климкин о первоочередных задачах для Кравчука в рамках ТКГ

В ЦИК обсудили с представителями Миссии БДИПЧ ОБСЕ подготовку к местным выборам в Украине

Гончаренко называет назначение Кравчука в ТКГ плохим знаком

У Кравчука есть опыт для участия в переговорах по Донбассу, он будет активно пояснять обществу принимаемые решения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА