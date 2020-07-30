Политика

20:21 30.07.2020

Лондон приветствует решение ЕС ввести санкции против россиян за кибератаки

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Лондон приветствует решение ЕС ввести санкции против россиян за кибератаки

Великобритания приветствует решение ЕС ввести санкции против девяти лиц, включая россиян, за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза, говорится в заявлении главы МИД Британии Доминика Рааба.

"Сегодняшние действия повысят стоимость злонамеренной активности в киберпространстве и помогут противостоять враждебной деятельности в киберпространстве в будущем", - заявил министр.

Он отметил, что пока Великобритания была в ЕС, она активно добивалась установления режима киберсанкций ЕС.

"Мы продолжим реализацию этого режима после окончания переходного периода (перед окончательным выходом из ЕС - ИФ)", - отметил он.

Ранее сообщалось, что совет ЕС принял в четверг решение по письменной процедуре о введении санкций против ряда российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза. В приложении к постановлению совета ЕС указаны Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников. Под санкции попал также Главный центр специальных технологий (как сформулировано в постановлении Совета ЕС) Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

Теги: #ес #россия #санкции #лондон
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