ЦИК разъяснила отдельные вопросы организации подготовки и проведения очередных местных выборов в Киеве

Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, на котором Комиссия утвердила Разъяснение по отдельным вопросам организации подготовки и проведения очередных местных выборов 25 октября в городах с районным делением с количеством избирателей 2 млн и более человек.

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, ЦИК приняла вышеупомянутое разъяснение, поскольку в законодательстве были противоречия по формированию районных избирательных комиссий в городах с количеством избирателей 2 млн и более, а также образования территориальных избирательных округов в таких городах, ЦИК с целью обеспечения одинакового применения некоторых положений законодательства Украины.

"В частности, в документе указано, что единственный одномандатный городской избирательный округ по выборам Киевского городского головы делится на 10 территориальных избирательных округов, границы которых совпадают с границами районов в городе Киеве. Решение о создании таких избирательных округов не принимается", - говорится в сообщении.

Территориальные избирательные округа по выборам депутатов Киевского городского совета образуются Киевской городской избирательной комиссией в порядке и в сроки, определенные Избирательным кодексом Украины.

Состав районных в городе Киеве избирательных комиссий формируется ЦИК не позднее, чем за 75 (семьдесят пять) дней до дня очередных выборов (лдо 10 августа 2020г включительно).

Представления кандидатур в состав районных в городе Киеве избирательных комиссий могут вносить районные в городе Киеве (в случае их отсутствия в структуре соответствующей политической партии - городская Киева) организации политических партий, указанные в части 2 статьи 203 Кодекса, не ранее чем за 90 (девяносто дней) и не позднее чем за 80 (восемьдесят) дней до дня очередных выборов (до 5 августа 2020г включительно).

Районные в городе Киеве избирательные комиссии осуществляют полномочия, предусмотренные Кодексом.