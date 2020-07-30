Политика

19:02 30.07.2020

ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА за выводами о возможности проведения местных выборов в областях

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ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА за выводами о возможности проведения местных выборов в областях

Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, на котором Комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации – областные военное-гражданские администрации за выводами касательно возможности проведения в областях местных выборов 25 октября 2020г.

"С целью надлежащей организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020г на территориях Донецкой и Луганской областей, в частности, тех, что у линии разграничения, обеспечения прав и свобод граждан, а также ввиду того, что согласно закону о ВГА районные, областные военно-гражданские администрации осуществляют полномочия по предоставлению Комиссии выводов о возможности организации и подготовки проведения соответствующих выборов на отдельных территориях, ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК в четверг.

Речь идет об избирательных участках, которые образованы в соответствии с постановлением ЦИК от 25 июня 2020г № 117 "Об образовании обычных и специальных избирательных участков на постоянной основе".

"Получение таких выводов Комиссия ожидает не позднее 5 августа 2020г", - говорится в сообщении.

Теги: #донецкая_область #цик #луганская_область #выборы
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