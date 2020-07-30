Прекращение огня на Донбассе должно быть контролируемым - Климкин о первоочередных задачах для Кравчука в рамках ТКГ

Прекращение огня на востоке Украины должно быть контролируемым, чтобы международные наблюдатели и оборудование имели доступ к оккупированной территории, заявил экс-министр иностранных дел Украины (2014-19 гг.) Павел Климкин, комментируя первоочередные задачи для нового главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины (1991-94 гг.) Леонида Кравчука.

"Я считаю, что ключевым вопросом является достижение того, чтобы прекращение огня было контролируемым, так, чтобы международный компонент, при чем, и наблюдатели, и оборудование, все-таки смог получить доступ к оккупированной территории, поскольку любое прекращение огня имеет шанс, только если оно является эффективным и контролируемым", - сказал Климкин агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, вторым важным моментом сейчас является гуманитарный вопрос. "Это стремление к дальнейшим обменам, освобождению наших заложников и, конечно, доступу к оккупированной территорий, в частности, для международных гуманитарных организаций и для СММ ОБСЕ", - пояснил экс-глава МИД.

Он подчеркнул, что это наиболее безотлагательные моменты на следующие заседания ТКГ и задания, которые "надо решать сегодня, а лучше сказать, вчера".

"И, конечно, никак нельзя дать России толкать свою логику по прямому диалогу (между Украиной и российскими наемниками на Донбассе – ИФ), потому что логика прямого диалога - это то, что для России на сегодня ключевое", - добавил Климкин.

Он указал, что, по его мнению, будет очень сложно заменить Леонида Кучму на должности главы делегации Украины в ТКГ, учитывая его опыт. "Он знает все детали, у него есть, если хотите, определенное уважение от всех сторон. Потому просто так заменить его, независимо от того, какая должность, будет довольно сложно", - считает экс-министр.

Также Климкин сообщил, что второй причиной того, что Украина меняет "второго президента Украины на первого президента" во главе украинской делегации в ТКГ, является "желание сберечь определенный уровень представительства на минской площадке".

"Но, в данном случае, мы же прекрасно понимаем, что Кремль пытается откровенно использовать ментальность и технологию дзюдо, военного и политического: с одной стороны, сначала повышать ставки, потом пытаться несколько отпустить и снова повышать. И, конечно, Кремль смотрит также на общий контекст, наших друзей и партнеров. Потому с точки зрения того, будет ли сама личность Леонида Кравчука отыгрывать принципиальную роль на этих переговорах, в этом у меня есть по состоянию на сейчас сомнение", - объяснил он.

Комментируя эффективность минской переговорной площадки, Климкин указал, что относительно текущих гуманитарных вопросов, вопросов прекращения огня и вопросов по безопасности, она неэффективна, но ее нечем заменить, потому разговоры и консультации в ее рамках на сегодня важны.

"Минск - это не формат. Вот нормандский - это классический переговорный формат. А "минск" - это площадка для консультаций, не менее, но и не более. Относительно текущих гуманитарных вопросов, вопросов прекращения огня, вопросов по безопасности, то минская площадка на сегодня является тем, что, к сожалению, функционирует неэффективно. Но, тем не менее, у нас не чем ее заменить. Потому разговоры и консультации в ее рамках, конечно, на сегодня важны. Если будут возможности ее на это что-то поменять, это будет другая история", - резюмировал экс-глава МИД Украины.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уполномочил первого президента Украины Леонида Кравчука на общественных началах возглавить делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Соответствующее распоряжение №424/2020-рп от 30 июля об освобождении второго президента Украины Леонида Кучмы от исполнения обязанностей представлять Украину в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и назначении на его место Кравчука опубликовано на сайте действующего главы государства.

"Кравчук осуществляет деятельность, предусмотренную этим Распоряжением, на общественных началах", - говорится в тексте распоряжения.