В ЦИК обсудили с представителями Миссии БДИПЧ ОБСЕ подготовку к местным выборам в Украине

В четверг в Центральной избирательной комиссии состоялась рабочая встреча заместителя главы Комиссии Сергея Дубовика с представителями Миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по оценке потребностей для наблюдения за местными выборами во главе с руководителем департамента по вопросам выборов БДИПЧ ОБСЕ Александром Шлыком.

"Во время общения стороны обсудили ряд аспектов, связанных с подготовкой к проведению местных выборов 25 октября 2020 года. Прежде всего, речь шла о проблемах в разрезе проведения выборов по новому избирательному законодательству (Избирательным кодексом Украины). В частности, - об организации работы территориальных и участковых избирательных комиссий в условиях новой системы, а с этим - изменения процедур, в том числе по подсчету голосов избирателей, составление протоколов о подсчете голосов избирателей, итоги голосования, результаты выборов", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Отдельно речь шла о вызовах, связанных с проведением местных выборов в условиях изменения административно-территориального устройства. При этом, как отметил Дубовик, укрупнение районов, предусмотренное этой реформой, не должно повлиять на процесс формирования состава территориальных избирательных комиссий.

Также участники встречи остановились на вопросах изменения и определения избирательного адреса избирателей по месту их фактического проживания, что стало возможным в результате принятия ЦИК согласно Избирательному кодексу Украины соответствующих порядков, регламентирующих эти процедуры. Особое внимание акцентировалось на необходимости широкого информирования избирателей, прежде всего внутренне перемещенных лиц, о предоставленной им возможности принять участие в голосовании в тех территориальных громадах, где они проживают.

Не менее актуальным ныне является и вопрос проведения выборов в условиях пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных ограничений. По этому поводу представителей БДИПЧ проинформировали о создании в ЦИК рабочей группы по разработке рекомендаций и мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 во время организации и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. По итогам ее работы ЦИК должна скоординировать совместную работу в этом направлении с профильными министерствами и ведомствами, в полномочия которых входят указанные вопросы.

"Несмотря на все вызовы, которые будут сопровождать процесс подготовки и проведения местных выборов, убежден, что мы справимся с их организацией. Этому должно способствовать и обучение членов избирательных комиссий, которым необходимо будет в короткие сроки овладеть многими аспектами нового избирательного законодательства", - отметил заместитель главы ЦИК.

Кроме того, Дубовик добавил, что Центральная избирательная комиссия всегда была заинтересована в официальном наблюдении за выборами различными международными миссиями. В то же время наиболее важными как для ЦИК, так и для остальных субъектов избирательного процесса были выводы и рекомендации БДИПЧ ОБСЕ. Поэтому и нынешняя наблюдательная миссия Бюро, особенно в нынешних сложных эпидемиологических условиях, когда не каждая международная организация может организовать наблюдение за выборами, должна стать очередным свидетельством благосклонного отношения наших европейских партнеров к развитию демократического общества в Украине.