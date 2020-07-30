Политика

16:19 30.07.2020

Проведение местных выборов в прифронтовой зоне зависит от стабильности режима прекращения огня - Лубинец

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Проведение местных выборов в прифронтовой зоне на Донбассе зависит от того, насколько стабильным будет режим прекращения огня, полагает глава парламентского комитета по вопросам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыма Дмитрий Лубинец (группа "За будущее").

"Мы выходим из того, что согласно закону о военно-гражданских администрациях, они определяют те территории, на которых выборы можно провести с точки зрения обеспечения безопасности граждан. Поэтому когда он говорит, что выборы не надо или надо проводить, он исходит из фактора безопасности", - сказал Лубинец агентству "Интерфакс-Украина", комментируя предложение главы Луганской облгосадминистрации, руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая не проводить местные выборы в прифронтовой зоне.

По мнению Лубинца, все зависит от того, насколько стабильным будет режим прекращения огня.

"В любом случае могу вам сказать, что даже невзирая на перемирие, когда не используются минометы, какие-то артиллерийские орудия, то стрелковое оружие, к сожалению, продолжает использоваться, хотя и не так массово. Поэтому определенная опасность остаётся", - отметил нардеп.

Комментируя создание президентом военно-гражданских администраций в Лисичанске и Северодонецке Лубинец пояснил их формирование тем, что органы местного самоуправления самоустранились от решения насущных проблем и фактически показывают свою неспособность эти проблемы решать.

Он рассказал, что в Лисичанске городской совет не собирается, не может выделить деньги из бюджета на нужды населённого пункта и несколько лет длится проблема с водообеспечением города.

"Если не предпринять в срочном порядке какие-то меры, то большой город просто окажется на грани экологической катастрофы", - подчеркнул Лубинец.

Теги: #лубинец #выборы
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