Кравчук, как и Кучма, будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил первого президента Украины Леонид Кравчука на общественных началах возглавить делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Соответствующее распоряжение №424/2020-рп от 30 июля об освобождении второго президента Украины Леонида Кучмы от исполнения обязанностей представлять Украину в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и назначении на его место Кравчука опубликовано на сайте действующего главы государства.

"Кравчук осуществляет деятельность, предусмотренную этим Распоряжением, на общественных началах", - говорится в тексте распоряжения.

Так, согласно распоряжению Зеленского, признается таким, что утратило сил, распоряжение президента Украины от 3 июня 2019 года № 57 "О предоставлении полномочий Кучмы на участие в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Кроме того, своим указом №302/2020 от 30 июля об изменениях в составе делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Зеленский ввел Леонида Кравчука в состав украинской делегации для участия в ТКГ, определив его главой делегации.

Тем же указом Зеленский вывел Кучму из состава делегации, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 30 июля Кравчук сообщил, что возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) для того, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе.

Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 года. С 1991 по 1994 гг – первый президент Украины. 1994–1998 годы - народный депутат Украины II созыва, III, IV созывов.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил второго президента Украины Леонида Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и отметил, что с уважением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук или другие претенденты.

Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года.