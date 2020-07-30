Наиболее эффективным в деятельности Зеленского является борьба с COVID-19, наименее эффективным – кадровая политика

Наиболее эффективным в деятельности президента Владимира Зеленского является борьба с COVID-19, наименее эффективным – кадровая политика, свидетельствуют результаты экспертного исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Согласно исследованию, экспертные оценки эффективности деятельности президента Владимира Зеленского остаются низкими, поскольку ни одна из оцениваемых сфер деятельности не набрала 3 балла из 5 возможных. Большинство оценок деятельности президента не изменились существенно с предыдущего квартала.

Наибольшие изменения касаются коммуникации с обществом, которая стала оцениваться хуже: с 2,6 баллов опустились до 2,2. Оценка за борьбу с эпидемией COVID-19 выросла с 2,5 до 2,7, а оценка ведения внешней политики выросла с 2,1 до 2,3 баллов. Кадровая политика оценена в 1,5 балла, а урегулирование конфликта на Донбассе – в 1,9 балла.

Что касается, эффективности парламентского монобольшенства, то экспертами она также оценивается как низкая, так как ни в одном пункте оценка не превышает 3 баллов из 5 возможных.

Наилучше была оценена цифровая трансформация - 2,9 балла, социальная политики – 2,2 балла и бюджетная политика и внешняя политика – по 2,1 баллу, политики экономического развития и экологическая политики – по 2 балла, финансовая, налоговая и гуманитарная политики – по 1,9 балла, политики в сфере образования и в сфере национальной безопасности и обороны – по 1,8 баллов.

Хуже всего, по мнению экспертов, парламент справляется с правовой и антикоррупционной политикой - 1,6 балла.

Экспертный опрос "Политический квартал: лето 2020" проведен с 14 по 22 июля 2020 года. Всего опрошено 75 общественных деятелей, аналитиков и журналистов. Оценивались события за апрель - июнь 2020 года.