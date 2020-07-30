Явка на местных выборах будет 55-65% - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что явка на местных выборах будет 55-65%.

"Как демонстрирует практика, явка на местные выборы немного меньше, чем на парламентские или президентские, но она будет сохраняться плюс-минус 55-65%", - сказал Разумков на пресс-конференции в Харькове в четверг.

При этом, по его словам, с учетом того, что в Украине пройдут выборы в ОТГ по новой системе, то и заинтересованность избирателей может быть выше.

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.