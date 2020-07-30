Законопроект об императивном мандате нардепа может быть доработан и внесен на рассмотрение Рады – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает, что законопроект об императивном мандате народного депутата будет доработан и внесен на рассмотрение парламента.

"Может, мы доработаем эти законопроекты и еще раз внесем в виде немного измененных законодательных инициатив", - сказал Разумков на пресс-конференции в Харькове в четверг.

Он напомнил, что Конституционный суд Украины признал неконституционным предлагаемые изменения в Конституцию страны о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата (за прогулы и "кнопкодавство").