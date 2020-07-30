Политика

12:22 30.07.2020

Законопроект об императивном мандате нардепа может быть доработан и внесен на рассмотрение Рады – Разумков

1 мин читать
Законопроект об императивном мандате нардепа может быть доработан и внесен на рассмотрение Рады – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает, что законопроект об императивном мандате народного депутата будет доработан и внесен на рассмотрение парламента.

"Может, мы доработаем эти законопроекты и еще раз внесем в виде немного измененных законодательных инициатив", - сказал Разумков на пресс-конференции в Харькове в четверг.

Он напомнил, что Конституционный суд Украины признал неконституционным предлагаемые изменения в Конституцию страны о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата (за прогулы и "кнопкодавство").

Теги: #разумков #законопроект #мандат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:37 30.07.2020
Явка на местных выборах будет 55-65% - Разумков

Явка на местных выборах будет 55-65% - Разумков

11:50 30.07.2020
Разумков не поедет во время "летних каникул" Рады отдыхать за границу

Разумков не поедет во время "летних каникул" Рады отдыхать за границу

11:40 30.07.2020
В парламенте Украине нет законопроектов о выборах на Донбассе - спикер

В парламенте Украине нет законопроектов о выборах на Донбассе - спикер

11:39 30.07.2020
Разумков о Кравчуке: Это человек с большим опытом, он будет более чем полезен в минском процессе

Разумков о Кравчуке: Это человек с большим опытом, он будет более чем полезен в минском процессе

04:55 30.07.2020
Сенаторы предлагают законопроект "О защите Америки от шпионов"

Сенаторы предлагают законопроект "О защите Америки от шпионов"

17:59 29.07.2020
Разумков надеется, что режим прекращения огня на Донбассе сохранится

Разумков надеется, что режим прекращения огня на Донбассе сохранится

10:21 28.07.2020
Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому

Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому

19:07 27.07.2020
Страховщики ОСАГО настаивают на отклонении законопроекта, приравнивающего средства МТСБУ к публичным

Страховщики ОСАГО настаивают на отклонении законопроекта, приравнивающего средства МТСБУ к публичным

16:37 27.07.2020
Нардеп Скороход отозвала свое блокирующее закон о поддержке ВИЭ постановление - Герус

Нардеп Скороход отозвала свое блокирующее закон о поддержке ВИЭ постановление - Герус

11:42 24.07.2020
Закон о медиа должен сохранить свободу слову в Украине – Разумков

Закон о медиа должен сохранить свободу слову в Украине – Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В парламенте Украине нет законопроектов о выборах на Донбассе - спикер

Разумков о Кравчуке: Это человек с большим опытом, он будет более чем полезен в минском процессе

"Евросолидарность" получила статус наблюдателя в International Democrat Union – Порошенко

Необходимо увеличить количество КПП на границе Венгрии и Украины – посол

Визит Орбана в Украину состоится "когда позволят условия" - посол

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" получила статус наблюдателя в International Democrat Union – Порошенко

Белорусский МИД пригласит послов РФ и Украины в связи с задержанием 32 граждан России - госсекретарь Совбеза Белоруссии

Необходимо увеличить количество КПП на границе Венгрии и Украины – посол

Визит Орбана в Украину состоится "когда позволят условия" - посол

В Украине есть три реформы, негативные для прав венгерского меньшинства - посол

Венгрия поддерживает введение санкций против РФ и, если понадобится, их усиление, но иногда надо обсуждать, помогает ли это Украине - посол

Кравчук об участии в делегации Украины в ТКГ: когда мне официально предложат, я приму решение

Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях коронавирусных ограничений

В КИУ критикуют процедуру проведения праймериз "Слуги народа" в Киеве

Поддержка нацпроизводителя, рост переработки в агросекторе и акцент на внутреннем инвесторе станут точками роста экономики - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА