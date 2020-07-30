Разумков не поедет во время "летних каникул" Рады отдыхать за границу

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поедет во время "летних каникул" парламента отдыхать за границу.

"За границу не еду, пока что работаем. Если и поеду, то может в Николаев, Одессу или Херсон", - сказал Разумков на пресс-конференции в Харькове в четверг.

Спикер рассказал, что много комитетов Рады продолжили свою работу, и он, как руководитель парламента, также будет работать.

Отвечая на вопрос, какой отдых он предпочитает, Разумков сказал: "Мне много где нравится нас, больше - море, но сейчас больше велосипед выходит, который использую на выходных, если есть время".