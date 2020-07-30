Политика

11:40 30.07.2020

В парламенте Украине нет законопроектов о выборах на Донбассе - спикер

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В парламенте Украине нет законопроектов о выборах на Донбассе - спикер

Никаких проектов закона о выборах на Донбассе в Верховную Раду не поступало, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня предложений ни от профильного вице-премьер-министра (Алексея Резникова – ИФ-У), ни от других субъектов законодательной инициативы (это Верховная Рада, Кабинет министров и глава государства) в Верховную Раду, насколько мне известно, не поступало", - сказал Разумков на пресс-конференции в Харькове в четверг.

Спикер также отметил, что Украина способна обеспечить проведение выборов на всей территории государства, если это будет возможно.

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

"Выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся", - говорится в постановлении.

Кроме того, "в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся".

Согласно документу, выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в указанных регионах "будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, в условиях: прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины по государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

Очередные местные выборы не проводятся в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года, также отмечается в постановлении.

Кабинету министров Украины поручено принять в пределах полномочий меры по обеспечению финансирования местных выборов 25 октября 2020 за счет средств госбюджета Украины; совместно с Центральной избирательной комиссией разработать меры и рекомендации, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни (COVID-19) во время проведения местных выборов 25 октября 2020 года, с учетом требований Избирательного кодекса Украины.

Центральной избирательной комиссии в установленном законодательством Украины порядке необходимо принять меры по финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов за счет средств госбюджета Украины.

Теги: #разумков #рада #донбасс #выборы
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