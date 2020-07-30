Политика

08:31 30.07.2020

"Евросолидарность" получила статус наблюдателя в International Democrat Union – Порошенко

1 мин читать
"Евросолидарность" получила статус наблюдателя в International Democrat Union – Порошенко

Партия "Европейская солидарность" получила статус наблюдателя в International Democrat Union, сообщил лидер политсилы, пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.

"Очень важное решение для нашей партии, ее укрепления и международных позиций! Европейская Солидарность получила статус наблюдателя в International Democrat Union как первый этап к полноправному членству в этой влиятельной мировой политической семьи", – написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке в четверг утром.

Лидер партии выразил благодарность международным партнерам "Евросолидарности".

"Глубоко благодарен главе организации, бывшему премьер-министру Канады Stephen Harper, всем членам демократического союза, партнерам по Европейской народной партии, которые поддержали наше присоединение единогласно, и особенно нашим шведским друзьям", – написал Порошенко.

"Продолжаем укреплять международное единство и солидарность мира с Украиной в интересах демократии, мира и безопасности!", – подытожил пятый президент Украины.

Теги: #евросолидарность #статус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 23.07.2020
Суд отпустил ветерана АТО и активиста Погребиского под личные обязательства и поручительство нардепов от "Евросолидарности"

Суд отпустил ветерана АТО и активиста Погребиского под личные обязательства и поручительство нардепов от "Евросолидарности"

13:09 22.07.2020
"Евросолидарность" требует освобождения активиста, задержанного после конфликта с нардепом от ОПЗЖ Волошиным

"Евросолидарность" требует освобождения активиста, задержанного после конфликта с нардепом от ОПЗЖ Волошиным

18:15 21.07.2020
На местных выборах кандидаты от "Европейской солидарности" будут баллотироваться во всех регионах Украины

На местных выборах кандидаты от "Европейской солидарности" будут баллотироваться во всех регионах Украины

12:59 21.07.2020
"Евросолидарность" требует от Зеленского и нардепов не выносить на внеочередную сессию Рады языковой законопроект Бужанского

"Евросолидарность" требует от Зеленского и нардепов не выносить на внеочередную сессию Рады языковой законопроект Бужанского

18:43 17.07.2020
Монобольшинство не решилось вынести на голосование языковой законопроект Бужанского из-за позиции "Евросолидарности" – нардеп Вятрович

Монобольшинство не решилось вынести на голосование языковой законопроект Бужанского из-за позиции "Евросолидарности" – нардеп Вятрович

15:52 14.07.2020
"Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет опережает "Слуг народа" – соцопрос Центра Разумкова

"Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет опережает "Слуг народа" – соцопрос Центра Разумкова

17:05 13.07.2020
"Евросолидарность" сделает все, чтобы инициатива Бужанского о языке обучения в школах не была рассмотрена в Раде - Парубий

"Евросолидарность" сделает все, чтобы инициатива Бужанского о языке обучения в школах не была рассмотрена в Раде - Парубий

13:29 13.07.2020
"Евросолидарность" требует создания ВСК Рады по расследованию фальсификации дел против Порошенко

"Евросолидарность" требует создания ВСК Рады по расследованию фальсификации дел против Порошенко

03:03 11.07.2020
Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

03:03 11.07.2020
Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Необходимо увеличить количество КПП на границе Венгрии и Украины – посол

Визит Орбана в Украину состоится "когда позволят условия" - посол

В Украине есть три реформы, негативные для прав венгерского меньшинства - посол

Венгрия поддерживает введение санкций против РФ и, если понадобится, их усиление, но иногда надо обсуждать, помогает ли это Украине - посол

Кравчук об участии в делегации Украины в ТКГ: когда мне официально предложат, я приму решение

ПОСЛЕДНЕЕ

Белорусский МИД пригласит послов РФ и Украины в связи с задержанием 32 граждан России - госсекретарь Совбеза Белоруссии

Необходимо увеличить количество КПП на границе Венгрии и Украины – посол

Разумков надеется, что режим прекращения огня на Донбассе сохранится

Визит Орбана в Украину состоится "когда позволят условия" - посол

В Украине есть три реформы, негативные для прав венгерского меньшинства - посол

Венгрия поддерживает введение санкций против РФ и, если понадобится, их усиление, но иногда надо обсуждать, помогает ли это Украине - посол

Кравчук об участии в делегации Украины в ТКГ: когда мне официально предложат, я приму решение

Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях коронавирусных ограничений

В КИУ критикуют процедуру проведения праймериз "Слуги народа" в Киеве

Поддержка нацпроизводителя, рост переработки в агросекторе и акцент на внутреннем инвесторе станут точками роста экономики - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА