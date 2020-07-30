"Евросолидарность" получила статус наблюдателя в International Democrat Union – Порошенко

Партия "Европейская солидарность" получила статус наблюдателя в International Democrat Union, сообщил лидер политсилы, пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.

"Очень важное решение для нашей партии, ее укрепления и международных позиций! Европейская Солидарность получила статус наблюдателя в International Democrat Union как первый этап к полноправному членству в этой влиятельной мировой политической семьи", – написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке в четверг утром.

Лидер партии выразил благодарность международным партнерам "Евросолидарности".

"Глубоко благодарен главе организации, бывшему премьер-министру Канады Stephen Harper, всем членам демократического союза, партнерам по Европейской народной партии, которые поддержали наше присоединение единогласно, и особенно нашим шведским друзьям", – написал Порошенко.

"Продолжаем укреплять международное единство и солидарность мира с Украиной в интересах демократии, мира и безопасности!", – подытожил пятый президент Украины.