Политика

20:03 29.07.2020

Белорусский МИД пригласит послов РФ и Украины в связи с задержанием 32 граждан России - госсекретарь Совбеза Белоруссии

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Белорусский МИД пригласит послов РФ и Украины в связи с задержанием 32 граждан России - госсекретарь Совбеза Белоруссии

МИД Беларуси пригласит послов России и Украины в связи с задержанием 32 граждан РФ, заявил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков.

"Вопросы касаются работы Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения", - сказал Равков, которого в среду цитирует госагентство БелТА.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - добавил Равков.

Теги: #посол #россия #белорусь #мид
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