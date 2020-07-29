Политика

18:35 29.07.2020

Необходимо увеличить количество КПП на границе Венгрии и Украины – посол

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Необходимо увеличить количество КПП на границе Венгрии и Украины – посол

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто отмечает необходимость увеличения количества контрольно-пропускных пунктов на границе Венгрии и Украины, а также создания беспрерывной автомагистрали между Киевом и Будапештом.

"Как вы видите, Covid-19, который на самом деле является ужасной вещью, поднял много важных тем. Например, если мы хотим сохранить нормальное дорожное движение между странами, нам нужны контрольно-пропускные пункты на границе. Если мы их закроем и останется только один, будут проблемы. Важно обеспечить наших граждан столькими объектами инфраструктуры, насколько возможно. Похоже на то, что даже существующие два больших контрольно-пропускных пункта и несколько меньших - этого недостаточно", - сказал Ийдярто в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Посол подчеркнул, что нельзя говорить о нормальных экономических, туристических условиях между двумя странами, если у них нет необходимой инфраструктуры. Ийдярто также отметил, что целью должно быть открытие на украинско-венгерской границе как можно большего количества пунктов пропуска.

Также, по его словам, необходимо создать беспрерывную автомагистраль между Киевом и Будапештом. "Безусловно, если у вас есть прекрасные контрольно пропускные пункты, но ужасные дороги, которые ведут к ним, эта вся деятельность является ненужной. Нам надо говорить о дополнительной инфраструктуре, системе дорог. И нам надо говорить об автомагистрали, проходящей между Киевом и Будапештом. Венгерская сторона уже выполнила это. С украинской стороны также есть прогресс. В целом, было бы идеально, если бы у нас была почти безостановочная нормальная автомагистраль между странами и прилегающая приграничная инфраструктура", - пояснил дипломат.

Посол Венгрии сообщил, что заседание трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры состоится, "как только появится возможность".

"Самый большой пропускной пункт "Чоп-Захонь" на реке Тиса - это мост, он находится в ужасном состоянии. Он почти разваливается, поэтому нам надо сделать реконструкцию. Но, видимо, даже после реконструкции этот мост не выдержит передвижения грузовиков, микроавтобусов, личных автомобилей, людей. Вот почему важно, чтобы эта комиссия собралась и сделала планирование на следующие несколько лет, решила, какие наиболее важные инфраструктурные инвестиции, решения, государственные операции мы должны сделать вместе", - объяснил Ийдярто.


Полный текст интервью с Иштваном Ийдярто будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #иштван_ийдярто #венгрия #кпп #украина
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