Разумков надеется, что режим прекращения огня на Донбассе сохранится

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что режим прекращения огня, объявленный на Донбассе, станет постоянным.

"Мы имели возможность поговорить с военными, что происходит на линии фронта после объявления тишины. Она пока что есть ... четыре обстрела было за три дня. В первый день - три, во второй день - один, за последние сутки, к счастью, не было. Будем все надеяться что ситуация сохранится", - сказал Разумков журналистам в Рубежном Луганской области в среду, делясь своими впечатлениями о посещении КПВВ "Майорское" в Донецкой области.

Он рассказал, что КПВВ "Майорское" сегодня работает в режиме дежурства из-за мероприятий, связанных с карантином в связи с Covid-19, а КПВВ "Станица Луганская" работает в более-менее обычном режиме.

По словам спикера Рады, КПВВ "Майорское" готово открыться в любой момент.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.