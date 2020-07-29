Политика

17:37 29.07.2020

Автор: ИШТВАН ИЙДЯРТО ВЕНГРИЯ ОРБАН УКРАИНА

Визит Орбана в Украину состоится "когда позволят условия" - посол

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Визит Орбана в Украину состоится "когда позволят условия" - посол

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Украину "когда позволят условия", сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

"У меня нет инструкций говорить, что есть дата визита. Но я думаю, что когда условия позволят, он произойдет", - сказал Ийдярто в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам дипломата, соглашение о дорожной карте, ведущей к визиту, заключалось в постоянных разговорах двух министров иностранных дел - Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто, "которые будут двигателями восстановления или регулировки наших отношений".

"Они согласились, что некоторые институции должны начать работу, чтобы идентифицировать проблемы, открыть путь для дальнейших переговоров, двусторонних встреч. Есть три самые важные из них. Первая институция - это межправительственная смешанная экономическая комиссия, которая была парализована в связи c этой неприятной ситуацией в двух странах. Несмотря на это, у них был очень длинный список тем, которые не могли продвигаться", - пояснил он.

Второй институцией Ийдярто назвал смешанный комитет по вопросам меньшинств, который является одной из самых давних институций между двумя странами.

"И третье - наиболее болезненными являются темы, связанные с использованием языка, и особенно образованием. Мы должны обратиться к экспертам, чтобы также обсудить эту проблему. Это элементы, которые помогли проложить путь к встрече на наивысшем уровне", - добавил посол.

Он отметил, что встреча сопредседателей украинско-венгерской комиссии по вопросам национальных меньшинств 14 июля была "абсолютно своевременной и важной", однако была преимущественно процедурной и практической. Ийдярто напомнил, что полной сессии этой комиссии не было с 2011 года, а встречи сопредседателей - с 2017 года.

"Это очень обнадеживающе, это означает, что что-то началось. Венгрию несколько раз обвиняли, что мы пытаемся придать международный характер этому конфликту. Это не так. Сейчас этот процесс начинается, у нас есть партнер. Украинская сторона указала, что после нескольких реорганизаций у них есть сложности с формированием необходимых участников комиссии, большинство государственных институций, связанных с вопросами меньшинств, все еще формируются. Но они пообещали, что в августе или сентябре будут назначены первые члены с украинской стороны. Поэтому есть возможность, что осенью комиссия сможет встретиться", - сказал он.

Говоря о том, когда ожидать заседания комиссии по вопросам образования, Ийдярто отметил, что министерства образования обеих стран "вскоре договорятся, когда смогут провести заседание".


Полный текст интервью с Иштваном Ийдярто будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #иштван_ийдярто #венгрия #орбан #украина
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