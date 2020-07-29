Политика

17:15 29.07.2020

Автор: ИШТВАН ИЙДЯРТО ВЕНГРИЯ УКРАИНА

В Украине есть три реформы, негативные для прав венгерского меньшинства - посол

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В Украине есть три реформы, негативные для прав венгерского меньшинства - посол

Три проведенных в Украине реформы являются негативными для проживающих в стране этнических венгров, заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

"К сожалению, в Украине на данный момент есть три реформы, которые, случайно, все три, являются очень негативными для венгров: это реформа образования, использование языка и административная реформа. Каким то образом эти три, в определенным смысле широких взглядов, очень прогрессивные, очень европейские реформы причиняют постоянное ухудшение прав меньшинств. Это главная проблема", - сказал Ийдярто в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Дипломат подчеркнул, что Венгрия будет сохранять вето на заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров, пока не увидит прогресса с украинской стороны в обеспечении прав меньшинств. "Разумеется, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его", - пояснил он.

При этом Ийдярто указал, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО продемонстрировала, что у нее никогда не было намеренья заблокировать украинский путь в Альянс.

"Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намеренья заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую институцию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине", - отметил он.

Также посол добавил, что НАТО Альянсу абсолютно не чужды такие принципы и права, как демократия, экономика, в том числе человеческие права и права меньшинств.

"Вот почему мы хотели сделать очень серьезный сигнал, что что-то не так с правами меньшинств в Украине, и Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковались венгерской стороной", - сказал Ийдярто.

По его словам, с самого начала, на протяжении принятия и сразу после принятия этих законов Украина начала использовать политические аргументы и ситуация с защитой прав меньшинств стала сверхполитизированной темой.

"Мы надеемся, что мы сможем вернуть эту дискуссию в правовое поле, говорить о защите меньшинств. Мы можем отмести, избавиться от политических аргументов, и потом мы сможем достичь чего-то", - резюмировал дипломат.


Полный текст интервью с Иштваном Ийдярто будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #иштван_ийдярто #венгрия #украина
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