Кравчук об участии в делегации Украины в ТКГ: когда мне официально предложат, я приму решение

Первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук заявил, что на данный момент не получал официального предложения от действующего главы государства об участии в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" - отметил Кравчук в комментарии сайту "Сегодня".

В свою очередь, вице-премьер Алексей Резников завил, что будет рад, если главой делегации Украины в ТКГ назначат Кравчука. "Скажу просто: я реально расстроен из-за того, что Леонид Кучма, второй президент, отпросился у действующего президента Владимира Зеленского. Но я буду рад, если будет назначен первый президент Леонид Кравчук. Мне будет очень комфортно работать рядом и еще это даст время для работы в правительстве", - сказал он в комментарии "Украинской правде" в среду.

На вопрос, предлагал ли ему президент возглавить украинскую делегацию ТКГ, Резников ответил: "Давайте это опустим".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук, также рассматривается еще ряд кандидатур.

28 июля Зеленский поблагодарил второго президента Украины Леонида Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и отметил, что с уважением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года.

Первому президенту Украины в 1991-1994 годах Леониду Кравчуку сейчас 86 лет.