Политика

15:27 29.07.2020

В КИУ критикуют процедуру проведения праймериз "Слуги народа" в Киеве

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В КИУ критикуют процедуру проведения праймериз "Слуги народа" в Киеве

Решение парламентской фракции "Слуги народа" по выдвижению кандидата в мэры в Киеве не имеет ничего общего с демократической процедурой праймериз, заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Что мы получили в Киеве? Мы получили заседание фракции политической партии, которая опираясь на результаты социологии и на мнение президента Украины, принимает решение о том, кто будет выдвинут от партии ... Это не внутрипартийная демократия, это не демократия вообще, это скорее напоминает ЦК КПСС", - отметил Кошель во время брифинга в Киеве в среду.

Так, Комитет избирателей Украины обращает внимание, что существует достаточно серьезная проблема, что сейчас под видом демократической процедуры будет проведена волна фейковых праймериз на местах.

"Мы фактически спекулируем на теме демократической процедуры, которая является эффективной во всем мире, которую следует ввести в Украине, основываясь на законодательстве, на традициях, а мы сейчас ее заменяем фактически обманом украинских избирателей", - считают в КИУ.

Также Кошель призвал СМИ не использовать словосочетание "победитель праймериз Слуги народа" в Киеве.

"Как происходят "праймериз" во всем демократическом мире: голосуют или избиратели, или голосуют члены политической партии. Например, социалисты во Франции организовывают праймериз, работает около 7-8 тысяч избирательных участков, куда приходят граждане, голосуют, прймериз происходят в 2 тура", - отметил он.

Как сообщалось, партия "Слуга народа" определилась с кандидатом на пост мэра Киева - им стала нардеп, бывший мэр Рава-Русской Ирина Верещук.

Теги: #киев #киу #слуга_народа
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